Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Рома» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 7 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 января «Рома» в 19-м туре чемпионата Италии примет «Аталанту». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Джанлуки Аурелиано. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Аталанта

Аналитики букмекеров назвали желто-красных фаворитами: на парней Жозе Моуринью предложили котировку 2.35, что составляет приблизительно 39% вероятности. Ничья доступна за 3.26 (30%), триумф бергамасков — за 3.21 (31%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.64, Ф2(0) — за 2.22.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.12, ТМ 2.5 — за 1.69. «Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.89.

Игроки СКА. Больше СКА и «Металлурга» в этом сезоне забила лишь одна команда. Матч в Петербурге заряжен на результативность

В прошлом сезоне «волки» не поразили ворота «Аталанты» на Олимпийском стадионе (0:1). На то, что римляне снова не огорчат гостей, представлен коэффициент 3.45.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.70.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 5.96 и 6.44 соответственно;

  • 1:0 в пользу «Ромы» — за 7.40.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Рома
0
Читайте также
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома
Популярное видео
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Салернитана» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 7 января 2024 года онлайн в прямом эфире