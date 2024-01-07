Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года

7 января «Рома» в 19-м туре чемпионата Италии примет «Аталанту». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Джанлуки Аурелиано. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск.

Аналитики букмекеров назвали желто-красных фаворитами: на парней Жозе Моуринью предложили котировку 2.35, что составляет приблизительно 39% вероятности. Ничья доступна за 3.26 (30%), триумф бергамасков — за 3.21 (31%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.64, Ф2(0) — за 2.22.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.12, ТМ 2.5 — за 1.69. «Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.89.

В прошлом сезоне «волки» не поразили ворота «Аталанты» на Олимпийском стадионе (0:1). На то, что римляне снова не огорчат гостей, представлен коэффициент 3.45.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.70.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом: