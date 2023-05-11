11 мая «Рома» и «Байер» столкнутся в полуфинале Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком английского арбитра Майкла Оливера. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» стартует с 21.55 мск.

Хозяева — фавориты игры, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф «волков» можно взять с коэффициентом 2.13, что соответствует 45% вероятности. Ничья доступна за 3.38 (29%), успех «аптекарей» — за 3.72 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 3720 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на проход одной из команд в финал уже сейчас. На римлян предложена котировка 2.08, на леверкузенцев — 1.72.

«Рома» проиграла или разошлась «миром» в четырех поединках подряд. Повторение результата оценено в 1.76.

В последних пяти матчах оба клуба забивают в среднем по 1.4 мяча. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Обмен точными выстрелами в полуфинале Лиги Европы дан за 1.95, обратный рынок имеется за 1.86.

Пауло Дибала — лучший бомбардир «Ромы» с 16 мячами во всех турнирах. На меткий удар аргентинца можно поставить за 2.90.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья 1:1. На этот итог предложен коэффициент 6.25.

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