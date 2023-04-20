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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» 20 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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20 апреля «Рома» и «Фейеноорд» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Неделю назад команда из Роттердама добыла минимальную победу (1:0). Предстоящая игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Главный арбитр Энтони Тейлор из Англии даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Фейеноорд

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в основное время можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш голландцев доступен за 4.59 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Котировка на ничью — 3.64 (26%).

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Коллектив Арне Слота еще ни разу не проиграл в этом плей-офф ЛЕ, а за весь сезон потерпел лишь четыре поражения за 42 матча во всех турнирах. Поставить на то, что голландцы не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.02.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча намекают на превосходство «джаллоросси»:

• победа «Ромы» 1:0 идет за 6.19;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• нулевая ничья — за 7.19.

Вероятность прохода хозяев в полуфинал турнира оценена в 2.21, гостей — в 1.65.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд»

Роттердамцы проводят сильный сезон: за пять туров до финиша чемпионата Голландии лидируют с отрывом в восемь очков и неделю назад оформили неплохой задел для выхода в полуфинал Лиги Европы. За 42 матча во всех турнирах «Фейеноорд» потерпел лишь четыре поражения, а к ответке с «Ромой» подошел на серии из трех побед с общим счетом 9:1. К тому же голландцы еще никому не проигрывали в этом плей-офф. «Волки» выступают не так стабильно: в последних семи играх во всех соревнованиях допустили три поражения и одну ничью.

Рекомендуемая ставка: «гости не проиграют» за 2.02.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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