Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Рома» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 15 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Фиорентина» 15 января 2023 года
Евгений Коростелев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 января в 18-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с «Фиорентиной». Игра состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.45 со свистком арбитра Антонио Джуа. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
15 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Фиорентина

«Рома» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян можно поставить за 2.00, это 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Фиорентины» — за еще большие 3.90 (23%).

«Рома» выиграла у «фиалок» пять из шести последних матчей, однако крайняя встреча осталась за командой Винченцо Итальяно (2:0). На то, что «Фиорентина» не уступит в ближайшей битве, котировка — 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.81.

Соперники часто обмениваются голами — это произошло в семи случаях из 10 матчей. Правда, на вариант «обе забьют» и на «обе забьют — нет» коэффициенты одинаковые — по 1.90.

Два гола подряд одной командой предложено взять за 1.88, три в ряд — за 4.50.

Приятная котировка 1.77 на то, что команды забьют в обоих таймах.

Карим Бензема. Левандовски против Бензема в финале Суперкубка Испании. Кто заберет первый трофей 2023 года?

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.40;

  • успех «Ромы» 1:0 — за 6.50;

  • 2:1 — за 8.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фиорентина
0
Читайте также
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Прогноз экспертов на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года