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Сегодня, 16:15

«Рома» — «Милан»: где смотреть матч 29 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
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29 апреля «Милан» приедет в гости к «Роме» в 32-м туре чемпионата Италии. Команды начнут выяснять отношения на «Стадио Олимпико» в 19.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Даниэле Орсато. Поединок в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 18.55 мск.

Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Букмекеры не видят явного фаворита игры. «Рома» и «Милан» имеют равные шансы, оцененные коэффициентом 2.84, что соответствует 35% вероятности результата. Ничья идет за 3.03 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3030 рублей, если команды не определят победителя.

Римляне и миланцы забивали три и более голов в пяти очных матчах подряд. Тотал больше 2.5 предложен за 2.49, ТМ 2.5 — за 1.58.

Вы можете рискнуть и поставить на точное количество результативных ударов. По мнению букмекеров, в игре будет забито два мяча. Это событие доступно за 2.90.

Команды обменялись голами в восьми из девяти предыдущих столкновений. Опция «обе забьют» идет за 2.04, обратный рынок — за 1.79.

«Рома» уверенно действует дома — выиграла семь из восьми последних встреч всухую. На то, что «Милан» не распечатает ворота соперника, можно поставить за 2.83.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). «Барселона» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 29 апреля 2023 года

Букмекеры верят в гол от Оливье Жиру. На точный удар французского ветерана дали котировку 3.30.

Наиболее вероятный счет — 0:0. На этот исход можно поставить за 5.74.

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ФК Рома
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