1 сентября в третьем тура серии А сойдутся «Рома» и «Милан». Поединок на стадионе «Олимпико» стартует в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» — эфир начнется в 21.40 мск. Встречу обслужит арбитр Антонио Рапуано.

Букмекерская компания Olimpbet назвала гостей фаворитами. На триумф команды Стефано Пиоли доступен коэффициент 2.70 — это около 36% вероятности результата. Ничья предложена за 3.20 (30%), а успех парней Жозе Моуринью — за 2.85 (34%).

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Но «Милан» не проиграл в семи предыдущих столкновениях с «Ромой». На то, что черно-красные не уступят и на этот раз, доступна котировка 1.45.

Причем в шести из этих встреч «россонери» отличались минимум дважды. ИТБ2 (1) предложен за 1.80.

Хозяева пропустили четыре мяча в двух прошедших встречах, а гости забили шесть. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.66.

Команды огорчили друг друга в девяти из 10 предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.95, обратный рынок оценен в 1.86.

В первых двух турах черно-красные забили шесть мячей — три из них на счету Оливье Жиру. Продолжение голевой серии француза можно сыграть за 3.10.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Он доступен с котировкой 6.00.

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