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Сегодня, 16:15

«Рома» — «Милан»: где смотреть матч серии А 1 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
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1 сентября в третьем тура серии А сойдутся «Рома» и «Милан». Поединок на стадионе «Олимпико» стартует в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» — эфир начнется в 21.40 мск. Встречу обслужит арбитр Антонио Рапуано.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Букмекерская компания Olimpbet назвала гостей фаворитами. На триумф команды Стефано Пиоли доступен коэффициент 2.70 — это около 36% вероятности результата. Ничья предложена за 3.20 (30%), а успех парней Жозе Моуринью — за 2.85 (34%).

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Но «Милан» не проиграл в семи предыдущих столкновениях с «Ромой». На то, что черно-красные не уступят и на этот раз, доступна котировка 1.45.

Причем в шести из этих встреч «россонери» отличались минимум дважды. ИТБ2 (1) предложен за 1.80.

Хозяева пропустили четыре мяча в двух прошедших встречах, а гости забили шесть. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.66.

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Команды огорчили друг друга в девяти из 10 предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.95, обратный рынок оценен в 1.86.

В первых двух турах черно-красные забили шесть мячей — три из них на счету Оливье Жиру. Продолжение голевой серии француза можно сыграть за 3.10.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Он доступен с котировкой 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Рома
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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