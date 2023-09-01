Прогноз на матч серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года

1 сентября в третьем туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Арбитр Антонио Рапуано даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают небольшими фаворитами «россонери». На успех гостей предложен коэффициент 2.70, что соответствует 36% вероятности результата. Ничья доступна за 3.20 (30%), а триумф хозяев — за 2.85 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3200 рублей, если команды не выявят победителя.

«Милан» не проиграл в семи предыдущих столкновениях с «Ромой». На то, что черно-красные не уступят и на этот раз, доступна котировка 1.45.

Хозяева пропустили четыре мяча в двух прошедших встречах, а гости забили шесть. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.66.

Команды огорчили друг друга в девяти из 10 предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.95, обратный рынок оценен в 1.86.

Наиболее вероятный счет — однократный обмен голами (1:1). На него доступна котировка 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

«Рома» владела преимуществом в двух предыдущих матчах, но один проиграла (1:2 с «Вероной»), а другой закончила вничью (2:2 с «Салернитаной»). С учетом прошлого сезона обмен голами зафиксирован в пяти встречах римлян в серии А подряд. Причем во всех было забито минимум три мяча. При этом на своем поле команда Жозе Моуринью сильна — потерпела всего два поражения за 14 матчей чемпионата Италии.

Впрочем, «Милан» хорош в гостях: «россонери» не уступили пять из шести предыдущих выездов. Кроме того, они не проигрывают «Роме» семь матчей подряд с 2019 года. В первых двух турах парни Стефано Пиоли показали отличную форму и амбиции, обыграв «Болонью» (2:0) и «Торино» (4:1).

«Рома» при родных болельщиках постарается реабилитироваться за плохой старт сезона и сыграет в атаку, но, с учетом формы гостей, «волки» вряд ли удержат ворота «сухими».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.95.

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