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Сегодня, 12:15

«Рома» — «Милан»: прогноз на матч серии А 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тео Эрнандес и Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press
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1 сентября в третьем туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Арбитр Антонио Рапуано даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают небольшими фаворитами «россонери». На успех гостей предложен коэффициент 2.70, что соответствует 36% вероятности результата. Ничья доступна за 3.20 (30%), а триумф хозяев — за 2.85 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3200 рублей, если команды не выявят победителя.

«Милан» не проиграл в семи предыдущих столкновениях с «Ромой». На то, что черно-красные не уступят и на этот раз, доступна котировка 1.45.

Хозяева пропустили четыре мяча в двух прошедших встречах, а гости забили шесть. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.66.

Команды огорчили друг друга в девяти из 10 предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.95, обратный рынок оценен в 1.86.

Наиболее вероятный счет — однократный обмен голами (1:1). На него доступна котировка 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

«Рома» владела преимуществом в двух предыдущих матчах, но один проиграла (1:2 с «Вероной»), а другой закончила вничью (2:2 с «Салернитаной»). С учетом прошлого сезона обмен голами зафиксирован в пяти встречах римлян в серии А подряд. Причем во всех было забито минимум три мяча. При этом на своем поле команда Жозе Моуринью сильна — потерпела всего два поражения за 14 матчей чемпионата Италии.

Впрочем, «Милан» хорош в гостях: «россонери» не уступили пять из шести предыдущих выездов. Кроме того, они не проигрывают «Роме» семь матчей подряд с 2019 года. В первых двух турах парни Стефано Пиоли показали отличную форму и амбиции, обыграв «Болонью» (2:0) и «Торино» (4:1).

«Рома» при родных болельщиках постарается реабилитироваться за плохой старт сезона и сыграет в атаку, но, с учетом формы гостей, «волки» вряд ли удержат ворота «сухими».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.95.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Рома
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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