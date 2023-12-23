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Сегодня, 12:15

«Рома» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press
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23 декабря «Рома» в 17-м туре чемпионата Италии примет «Наполи». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Андреа Коломбо. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе адзурри: на парней Вальтера Маццарри предложили котировку 2.52, что составляет приблизительно 35% вероятности. Ничья доступна за 3.16 (32%), триумф желто-красных — за 3.01 (33%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 2.08, Ф2(0) — за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72. «Обе забьют» дали за 1.84, обратный рынок — за 1.96.

«Волки» не поразили ворота «Наполи» на Олимпийском стадионе в трех сезонах подряд (0:2, 0:0 и 0:1). На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат Алекса Мерета, представлен коэффициент 2.99.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Виктора Осимхена. Гол в исполнении нигерийца идет за 2.65.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 5.75 и 6.75 соответственно;

  • 1:0 в пользу неаполитанцев — за 8.00.

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