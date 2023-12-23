Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

23 декабря «Наполи» навестит «Рому» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Андреа Коломбо. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Наполи». На победу гостей доступна котировка 2.52, это приблизительно 35% вероятности. Триумф «Ромы» предложили за 3.01 (33%), ничью — за 3.16 (32%).

В предыдущем сезоне «волки» дважды уступили Виктору Осимхену и компании. Если верите, что неудачная серия желто-красных прервется, хватайте опцию 1Х за 1.56.

Специалисты не ждут, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.84. «Обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.96.

Конор Галлахер (&laquo;Челси&raquo;). Переживающий перестройку «Челси» — идеальный клиент для «Вулвз». На «Молинью» уже казнили «Сити» и «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»

Неаполитанцев штормит даже после смены тренера: четыре поражения в шести разборках. Последний провал получился особенно диким: адзурри в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии влетели «Фрозиноне» (0:4). Желто-красные в прошлом туре серии А попали под бодрую «Болонью» (0:2). Хотя до этого шли на отрезке из шести матчей без проигрышей. «Волки» не поразили ворота «партенопейцев» в трех сезонах подряд, а очки набрали всего раз (0:2, 0:0 и 0:1). Учитывая форму гостей, у римлян отличные шансы прервать неудачную серию. Но рассчитывать на слишком результативный поединок вряд ли стоит: за два предыдущих месяца коллектив Жозе Моуринью выполнил планку в четыре гола на двоих лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Рома
Серия А
0
Читайте также
Антонов обвинил США в перечеркивании возможного диалога из-за санкций против РФ
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении
WP сообщила о жалобах бойцов ВСУ на усталость от конфликта
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 22 декабря 2023 года