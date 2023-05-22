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Сегодня, 12:15

«Рома» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 22 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Салернитана» 22 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Андреа Белотти («Рома»).
Фото Global Look Press
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22 мая «Рома» на Олимпийском стадионе в Риме сыграет с «Салернитаной». Матч 36-го тура чемпионата Италии начнется по свистку арбитра Андреа Коломбо в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.25 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
22 мая, 19:30. Olimpico (Рим)
Рома
Салернитана

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов набрать три очка: поставить на триумф команды Жозе Моуринью можно с коэффициентом 1.51, что составляет около 64% вероятности. Выигрыш гранатовых предложен с котировкой 6.98 (14%). «Мирный» результат оценен в 4.39 (22%).

«Салернитана» — рекордсмен по ничьим в нынешнем сезоне серии А (14). Считаете, что соперники не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на этот исход в случае успеха принесет 4390 рублей.

«Морские коньки» не проиграли в 11 поединках из недавних 13. На то, что парни Паулу Соузы на Олимпийском стадионе в Риме как минимум не уступят, дан коэффициент 2.69.

Средняя результативность гранатовых в пяти последних турах — 1.8 метких удара за 90 минут. «Рома» на этом же отрезке оформила 0.6 гола. Тотал больше двух мячей идет за 1.49, ТМ 2 — за 2.70.

«Волки» огорчили «Салернитану» в шести матчах подряд. Зато «морские коньки» идут на серии из 10 игр с точными попаданиями в текущем чемпионате. Вариант «обе забьют» оценили в 2.15, обратный рынок — в 1.71.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 — за 6.20;

  • 2:0 — за 6.41;

  • 1:1 — за 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Салернитана»

Команда Жозе Моуринью так сфокусировалась на покорении Лиги Европы, что напрочь забыла о серии А. Джаллоросси не побеждают в чемпионате уже больше месяца — две ничьих и три поражения в пяти турах. У гостей по весне дела тоже не клеятся: только две виктории за 11 встреч. Зато «мирных» исходов хоть отбавляй, аж восемь штук на отрезке с 5 марта.

В первом круге «волки» обыграли «Салернитану» с минимальным счетом (1:0). Уровень результативности «Ромы» в последних шести поединках во всех турнирах (лишь три гола) намекает: нас снова ждет «низовой» матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.70.

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ФК Рома
ФК Салернитана
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