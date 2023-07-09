Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов 9 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Денис Шаповалов на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

9 июля в матче четвертого круга Уимблдона схлестнутся россиянин Роман Сафиуллин и Денис Шаповалов. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. Теннисисты встречались уже дважды, преимущество в личных встречах на стороне представителя Канады (2:0).

Андрей Рублей на&nbsp;Уимблдоне-2023. Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Шаповалову: коэффициент на его успех — 1.64, что составляет примерно 58% вероятности. Триумф Сафиуллина доступен с котировкой 2.29 (42%).

Ждете, что поединок закончится в пользу россиянина? Ставка в 1000 рублей на Романа при благоприятном результате принесет 2290 рублей.

Вот только эксперты больше склоняются к победе канадца: его сухая виктория (3:0) можно оформить за 3.45.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф2(-1.5) дана за 1.76, Ф1(1.5) — за 2.07;

• Ф2(-2.5) идет за 1.93, Ф1(2.5) — за 1.89.

Аналитики считают, что игра может затянуться: тотал геймов больше 39.5 можно взять за 1.76, ТМ 39.5 — за 2.08.

Тотал больше 3.5 сетов оценен в 1.43, ТМ 3.5 — в 2.70.

Поставить на тай-брейк можно за 1.43, обратный вариант предложен за 2.67. В прошлом раунде тай-брейки происходили в матчах обоих спортсменов.

Новак Джокович на&nbsp;Уимблдоне-2023. Хуберт Хуркач — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов

Канадец — 29-я ракетка мира и явный фаворит предстоящего поединка. В 2021 году он добрался до полуфинала Уимблдона, а также имеет преимущество над россиянином в личных встречах (2:0). Для Сафиуллина же выход в четвертый раунд турнира — лучший показатель в карьере.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова за 1.64.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуберт Хуркач — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года