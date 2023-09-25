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Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:15

Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти: прогноз на полуфинал ATP Чэнду 25 сентября 2023 года

Прогноз на матч ATP Чэнду Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
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25 сентября российский теннисист Роман Сафиуллин поборется за дебютный финал турнира ATP. В китайском Чэнду его соперником станет итальянец Лоренцо Музетти. Полуфинал стартует в 12.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Сафиуллина.

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Роман идет небольшим фаворитом матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.89, это примерно 51% вероятности исхода. Успех Музетти выставлен за 1.91 (49%).

Тотал больше 21.5 гейма предложено оформить за 1.83, ТМ 21.5 — за 1.98.

Выигрыш Музетти с форой (+1.5) гейма идет за 1.71. Если же вы очень верите в Сафиуллина, заберите Ф1(-1.5) за 2.10.

Победа россиянина ровно в одном сете оценена могучими 4.10, у итальянца такое же условие увеличит сумму ставки в 4 раза.

Считаете, что в матче будет всего две партии? Этот вариант выставлен за 1.62. На три сета котировка — 2.31.

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Прогноз и ставка на матч Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти

Сафиуллин очень неплох в заключительной трети сезона: на US Open россиянин дал серьезный бой Томми Полу (вел 2:0, но уступил 2:3), а в Чэнду без потери сета прошел Накасиму, Эванса и Томпсона. Причем по итогам четвертьфинала Роман сохранил горсть сил, так как соперник снялся с самом начале второй партии.

Музетти на правах второго сеяного провел на этом турнире два матча. Во втором раунде он искал свою игру в противостоянии с Секуличем (победил 325 ракетку мира в трех сетах), но после увренно разобрался с Риндеркнехом.

Коэффициенты справедливо отражают силу противников — они практически равны. Поэтому не будет удивительно, если матч завершится в трех сетах.

Рекомендуемая ставка: три партии в матче за 2.31.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Роман Сафиуллин
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