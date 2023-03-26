26 марта сборная России проведет первый домашний матч с ноября 2021 года. Команда Валерия Карпина в товарищеской игре примет Ирак на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. На успех гостей доступна котировка 6.00 (16%) — это наименее ожидаемый исход поединка. «Мирный» результат идет за 4.00 (25%).

Ждете от команды Карпина еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на такой вариант при благоприятном итоге принесет 4000 рублей.

«Львы Месопотамии» отлично выступают в 2023 году: провели пять матчей в Кубке наций Персидского залива и ни разу не проиграли, одержав четыре победы. Ирак в итоге и взял этот турнир. Поставить на то, что в России команда как минимум не уступит, можно за 2.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа России 1:0 идет за 6.00;

• успех 2:0 — за 7.00;

• ничьи 0:0 и 1:1 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70. Правда, в последних трех матчах команды Карпина в общей сложности было забито два мяча.

Рынок на голы от обеих сборных доступен за 2.15, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.70. За три последние встречи сборной ставка на обмен результативными ударами зашла лишь однажды — в недавней игре против Ирана.

Также вы можете угадать футболиста, который отличится в предстоящем матче. Наиболее ожидаемые голеадоры в составе русских — форварды Николай Комличенко и Александр Соболев. Поставить на взятие ворот от кого-то из них можно за 2.20.