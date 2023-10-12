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Сегодня, 11:00

Россия — Камерун: Нагучев не верит в победу команды Карпина и предлагает поставить на голы гостей

Сборная России.
Фото Getty Images
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12 октября в 19.00 по московскому времени в товарищеском матче встретятся сборные России и Камеруна. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

В какой форме Россия

Этой осенью сборная России провела три товарищеских матча, два из которых — против молодежной сборной Египта. Первая игра с египтянами окончилась ничьей (1:1), вторая — поражением (1:2). Еще один ничейный исход был зафиксирован в противостоянии с Катаром (1:1). Безвыигрышная серия россиян длится три матча. В последний раз коллектив Валерия Карпина праздновал успех в поединке против Ирака, который состоялся в марте этого года (2:0).

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В какой форме Камерун

Камерун провел только одну игру этой осенью — победой завершилось противостояние с Бурунди в квалификации Кубка африканских наций (3:0). В двух предыдущих отборочных матчах — против Намибии в марте этого года — камерунцы потеряли очки: 1:1 и 1:2.

Россия — Камерун: статистика личных встреч

Коллективы встречались друг с другом дважды. Первая игра пришлась на групповой этап чемпионата мира-1994, в ней сборная России разгромила своего соперника со счетом 6:1. Следующей игрой стал товарищеский матч, состоявшийся в 2011 году. В нем команды не забили ни одного мяча (0:0).

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Прогноз Романа Нагучева на матч Россия — Камерун 12 октября

«На мой взгляд, сборная Камеруна сейчас сильнее, чем сборная России, как по именам, так и по опыту. Впрочем, мне не кажется, что камерунцы смогут победить, так как они будут играть в гостях. Говорить о победе россиян я бы тоже не стал. Для коллектива Валерия Карпина ближайшая игра — это больше знакомство с самим собой. Именно поэтому я бы подстраховался и взял ставку на тотал голов Камеруна больше одного. Коэффициент на это неоправданно высок, но это, видимо, по причине того, что Россия будет играть дома с поддержкой родных трибун», — считает Нагучев.

На тотал больше одного гола в исполнении сборной Камеруна в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.55.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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