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Сегодня, 10:15

Россия — Куба: прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2023 года

Прогноз на товарищеский матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Даниил Глебов и Федор Чалов (сборная России).
Фото Официальная страница сборной России ВКонтакте, Соцсети
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20 ноября сборные Кубы и России встретятся в товарищеском матче. Поединок состоится в Волгограде на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Куба

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали россиян безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.09, это около 86% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 28.00 (4%). «Мирный» исход — за 10.00 (10%).

Нынешней осенью «Карибские львы» провели четыре встречи и уступили всего однажды. Непоражение кубинцев предложили за 7.37.

Специалисты предвкушают результативный поединок: тотал больше трех мячей идет за 1.52, ТМ 3 — за 2.42.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.70, обратный рынок — за 1.47.

Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф хозяев с сухим счетом:

  • 3:0 — за 5.03;
  • 2:0 — за 5.39;
  • 4:0 — за 6.29.
Украина&nbsp;&mdash; Италия. Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит

Прогноз и ставка на матч Россия — Куба

Коллектив Валерия Карпина ждет встреча со 169-й сборной в рейтинге ФИФА. Летом «Карибские львы» провалились на Золотом кубке КОНКАКАФ — влетели Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4) и закончили групповой этап на последней строчке. Дела в Лиге наций КОНКАКАФ тоже идут с переменным успехом: осенью кубинцы одолели Суринам (1:0), сгоняли нулевые ничьи с Гаити и Гондурасом и получили разгром от все тех же гондурасцев (0:4). Россияне играли в Волгограде лишь однажды и очень давно — 16 октября 2002-го в квалификации Евро-2004 с Албанией (4:1). Нынешний соперник выглядит подходящим для того, чтобы добиться здесь успеха и 21 год спустя.

Рекомендуемая ставка: победа России и ТМ 3.5 гола за 1.98.

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