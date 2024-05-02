2 мая состоится полуфинал Кубка России от Пути регионов между «Ростовом» и «Балтикой». Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 19.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.10 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.05, вероятность — приблизительно 48%. Успех калининградцев предложен с котировкой 3.62 (26%), ничья идет за практически идентичные 3.64 (26%).

Проход «Ростова» в следующий раунд дан за 1.60, этот рынок на «Балтику» доступен за 2.42.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают превосходство подопечных Валерия Карпина:

• 1:1 — за 6.48;

• 1:0 — за 7.15;

• 2:1 — за 8.53.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.86.

Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 1.75, рынок «обе забьют — нет» идет за 2.09.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Балтика»

Команды способны показать яркий футбол: хозяева отличились в семи из 10 игр Кубка России, гости — в восьми, промолчали только в двух противостояниях с ЦСКА. А единственная очная встреча соперников в этом сезоне завершилась огненной ничьей (2:2). «Балтика» в трех предыдущих турах РПЛ оформила минимум по два мяча, «Ростов» в последний раз не отметился голом еще в самом начале апреля.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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