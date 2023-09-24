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Сегодня, 13:15

«Ростов» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — ЦСКА 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Антон Заболотный, ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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24 сентября «Ростов» и ЦСКА сойдутся в девятом туре РПЛ. Поединок на «Ростов Арене» стартует в 19.00 по московскому времени по свистку арбитра Сергея Карасева. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение подопечным Владимира Федотова: взять их победу предлагают с коэффициентом — 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех желто-синих доступен с котировкой 3.45 (27%), «мирный» исход — за чуть большие 3.65 (26%).

В прошлом сезоне встреча команд в Ростове завершилась нулевой ничьей. Поставить на то, что в предстоящем поединке хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают преимущество москвичей:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:0 — за 9.20.

ЦСКА. «Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 24 сентября 2023 года

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.73, противоположный вариант доступен за 2.12.

«Обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.22. Обратный рынок дали за близкие 2.55.

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