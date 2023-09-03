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Сегодня, 14:15

«Ростов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Динамо» 3 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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3 сентября «Ростов» и «Динамо» сойдутся в игре седьмого тура чемпионата России. Поединок пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть более предпочтительные шансы: взять успех ростовчан можно за 2.39, это примерно 41% вероятности. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 2.89 (33%), ничья идет за еще большие 3.69 (26%).

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В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — кроме двух игр в чемпионате провели два поединка на групповом этапе Кубка России. «Динамо» лишь раз обыграло Валерия Карпина и компанию. Поставить на то, что в предстоящем противостоянии москвичи хотя бы не уступят, можно за 1.61.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.50;

• 0:0 — за 9.00.

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«Динамо» — одна из самых результативных команд текущего сезона: после шести туров москвичи оформили 13 мячей, больше (по 14) оформили только «Зенит» и «Крылья Советов». Правда, матчи против «Ростова» не всегда получаются яркими — планку в три гола на двоих соперники пробили только в пяти из последних 10 встреч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

Вероятность увидеть обмен результативными действиями предложен за 1.65, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.22.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЦСКА — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире