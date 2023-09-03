Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
3 сентября «Ростов» и «Динамо» сойдутся в игре седьмого тура чемпионата России. Поединок пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть более предпочтительные шансы: взять успех ростовчан можно за 2.39, это примерно 41% вероятности. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 2.89 (33%), ничья идет за еще большие 3.69 (26%).
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В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — кроме двух игр в чемпионате провели два поединка на групповом этапе Кубка России. «Динамо» лишь раз обыграло Валерия Карпина и компанию. Поставить на то, что в предстоящем противостоянии москвичи хотя бы не уступят, можно за 1.61.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.40;
• 2:1 в пользу хозяев — за 8.50;
• 0:0 — за 9.00.
«Динамо» — одна из самых результативных команд текущего сезона: после шести туров москвичи оформили 13 мячей, больше (по 14) оформили только «Зенит» и «Крылья Советов». Правда, матчи против «Ростова» не всегда получаются яркими — планку в три гола на двоих соперники пробили только в пяти из последних 10 встреч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.
Вероятность увидеть обмен результативными действиями предложен за 1.65, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.22.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -