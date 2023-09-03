3 сентября «Ростов» и «Динамо» сойдутся в игре седьмого тура чемпионата России. Поединок пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть более предпочтительные шансы: взять успех ростовчан можно за 2.39, это примерно 41% вероятности. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 2.89 (33%), ничья идет за еще большие 3.69 (26%).

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В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — кроме двух игр в чемпионате провели два поединка на групповом этапе Кубка России. «Динамо» лишь раз обыграло Валерия Карпина и компанию. Поставить на то, что в предстоящем противостоянии москвичи хотя бы не уступят, можно за 1.61.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.50;

• 0:0 — за 9.00.

«Динамо» — одна из самых результативных команд текущего сезона: после шести туров москвичи оформили 13 мячей, больше (по 14) оформили только «Зенит» и «Крылья Советов». Правда, матчи против «Ростова» не всегда получаются яркими — планку в три гола на двоих соперники пробили только в пяти из последних 10 встреч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

Вероятность увидеть обмен результативными действиями предложен за 1.65, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.22.

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