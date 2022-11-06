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Сегодня, 11:15

«Ростов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростова» — «Динамо» 6 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Славиша Йоканович, тренер «Динамо».
Фото Твиттер Славиши Йокановича., Twitter
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6 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Ростов» и «Динамо» сыграют уже в четвертый раз в сезоне. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд одинаковые шансы на победу. Поставить на успех «Ростова» можно с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложен с такой же котировкой, ничья идет за 3.70 (28%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают равные шансы соперников:

• ничья 1:1 доступна за 6.80;

• победа хозяев 2:1 — за 9.20;

• успех гостей с таким же счетом — за 9.30.

Команды уже трижды встречались в этом сезоне: дважды в Кубке России и один раз — в чемпионате. В РПЛ «Ростов» и «Динамо» не выявили сильнейшего (1:1), а в Кубке обменялись домашними победами: ростовчане выиграли 2:0, москвичи — 3:1.

Бело-голубые — третья команда РПЛ по результативности: за 15 туров забили уже 30 мячей. «Ростов» за такое же количество матчей оформил 27 голов. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.18.

Москвичи в последних трех турах наколотили 12 мячей и ни разу не забили меньше трех голов. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча предложен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.69.

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«Ростов» же за последние три тура лишь однажды вонзил больше одного мяча. ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.16, обратный рынок идет за 1.70.

Поставить на то, что отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.61, «обе забьют — нет» доступен за 2.32.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча оценен в 3.80.

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ФК Динамо (Москва)
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