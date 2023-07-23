23 июля «Ростов» примет «Факел» в первом туре РПЛ. Команды рассудит арбитр Павел Шадыханов. Встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами хозяев: успех «Ростова» оценили котировкой 1.74, это около 54% вероятности. На победу «Факела» предложили коэффициент 4.89 (20%). «Мирный» результат доступен за 3.89 (26%).

Думаете, что соперники разделят очки? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 3890 рублей.

Летом команды провели две товарищеских встречи, в которых обменялись сухими викториями (желто-синие выиграли 3:0, воронежцы — 1:0). Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.

Виктория «Ростова» с форой (-1) идет за 2.29. Если предполагаете, что сине-белые навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.66.

В прошлом чемпионате оппоненты ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.87.

Два из трех самых вероятных результатов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу коллектива Валерия Карпина:

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Факел»

Желто-синие ни разу не обыграли соперника в минувшем розыгрыше РПЛ: если из Воронежа парни Карпина увезли ничью (1:1), то на «Ростов Арене» сгорели всухую (0:2). В предсезонке команды обменялись сухими победами («Ростов» выиграл 3:0, «Факел» — 1:0). Оппоненты слишком хорошо изучили друг друга, и это позволяет сделать вывод о том, что без пропущенных мячей не обойдется ни одна из сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.92.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей