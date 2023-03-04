0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:30

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
«Локомотив».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

4 марта в центральном матче 18-го тура РПЛ «Ростов» примет «Локомотив». Встреча состоится на юге России, ее примет «Ростов Арена». Начало матча намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире битву команд покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.15 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Букмекерская компания ФОНБЕТ предполагает, что матч завершится победой «Ростова». На команду Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.25 (30%), успех «Локомотива» — за чуть меньшие 3.20 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Встреча первого круга в Москве завершилась вничью 2:2. На то, что столичная команда снова не уступит, котировка — 1.55.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70. В четырех последних очных матчах соперники пробили «верх».

В шести из семи предыдущих встреч «Ростов» и «Локомотив» обменялись голами. Вариант «обе забьют» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.93.

Можете выбрать один из необычных вариантов для ставки:

  • в игре будет видеопросмотр — за 2.10;

  • победа «Ростова» по обводкам — за 5.80;

  • в матче произведут больше 8.5 замен — за 2.40.

Микель Артета и&nbsp;Букайо Сака. «Арсенал» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

«Локомотив» и «Ростов» — неудачники четвертьфинала FONBET Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи проиграли оба матча «Спартаку» (0:1, 2:4), южане — «Уралу» (1:1, 1:2). При этом команды оставили абсолютно разное впечатление.

Красно-зеленые были настойчивы в атаке и создали спартаковцам немало проблем. Ко двору пришлись Дзюба и Смольников — первый цеплялся за мячи и имел несколько отличных шансов, а второй бойко окучивал правый фланг. В целом вся команда выглядела сплоченной, интересной и играла интенсивно на протяжении всех 180 минут, что необычно для конца зимы.

«Ростов» в то же время был абсолютно беззуб против «Урала», который мог выиграть значительно крупнее и увереннее. Желто-синие в двух матчах нанесли всего три удара в створ ворот соперника и с учетом товарищеских встреч потерпели третье поражение в пяти играх. «Локомотив» в нынешнем состоянии способен нанести команде Карпина еще одно.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» выиграет с форой (0) за 2.15.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
Обсудить
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Российские вратари дерутся и забивают в Америке. День с Алексеем Шевченко
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скульптуры Нижнего Новгорода одели в футболки «Пари НН» в честь рестарта сезона РПЛ