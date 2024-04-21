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Сегодня, 11:15

«Ростов» — «Спартак»: в шести из восьми домашних игр парни Карпина забили минимум дважды

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Ростов».
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»
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21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Спартак» приедет в гости к «Ростову». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт компании Winline, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Аналитики компании Winline считают южан фаворитами. На выигрыш желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность такого исхода — примерно 41%. Раздел очков доступен за 3.60 (27%), успех москвичей — за 2.95 (32%).

«Ростов» не уступил «Спартаку» в восьми встречах из десяти. На очередную победу или ничью парней Валерия Карпина можно сыграть за 1.42. Та же опция на красно-белых — 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.65, противоположный рынок — за 2.19.

Самый вероятный счет по версии экспертов — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

Игра будет результативной. Желто-синие забили минимум два мяча в шести из восьми недавних домашних встреч. При родных фанатах ростовчане победили в пяти прошлых поединках из шести. А «Спартак» выиграл всего в двух выездах из десяти. Но главное, в семи из десяти очных матчей команд пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

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