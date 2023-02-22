22 февраля в FONBET Кубке России «Ростов» сыграет с «Уралом». Встреча 1/4 финала пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции назначен на 17.00 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Букмекеры считают «Ростов» фаворитом. На победу команды Валерия Карпина предложена котировка 2.20, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за чуть меньшие 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3300 рублей, а чистая прибыль составит 2300 рублей.

В первом круге РПЛ екатеринбуржцы нанесли ростовчанам неожиданное поражение со счетом 2:1. А всего желто-синие не обыгрывают этого соперника на протяжении четырех встреч. На то, что «Урал» снова не проиграет, котировка — 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86. В последних двух матчах команды пробили «верх».

Также в трех предыдущих встречах «Ростов» и «Урал» обменивались голами. На вариант «обе забьют» котировка — 1.78, на «обе забьют — нет» — 1.93.

Приятный коэффициент 1.52 на то, что хотя бы один тайм завершится вничью. На успех хозяев в первой или второй 45-минутке доступен за 1.69, на триумф гостей — за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.40.

Еще до старта первого матча можно сделать ставку на команду, которая пробьется в полуфинал. Проход «Ростова» оценен в 1.80, «Урала» — в 2.08.