14 октября в 13-м туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Уралом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ростов Арена», в прямом эфире игру покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 19.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ростова» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за 4.90 (21%).

При ставке в 1000 рублей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Считаете, что гости не проиграют в Ростове? Оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.37, Ф(2) — за 3.30.

Эксперты не ожидают результативного матча — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, в то время как на обратный исход — за 1.80.

Вариант «обе забьют» тоже маловероятен, его оценили в 1.96.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.70.