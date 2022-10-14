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«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 14 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года
Артем Белинин
Егор Голенков, «Ростов».
Фото Официальный сайт ФК «Ростов».

14 октября в 13-м туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Уралом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ростов Арена», в прямом эфире игру покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ростова» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за 4.90 (21%).

При ставке в 1000 рублей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Считаете, что гости не проиграют в Ростове? Оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.37, Ф(2) — за 3.30.

Валерий Карпин, &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко

Эксперты не ожидают результативного матча — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, в то время как на обратный исход — за 1.80.

Вариант «обе забьют» тоже маловероятен, его оценили в 1.96.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.70.

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