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«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 29 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» 29 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Официальная страница ФК «Ростов» ВКонтакте
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29 сентября в 10-м туре чемпионата России «Урал» отправится в гости «Ростову». Встреча на «Ростов Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Роман Галимов. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Ростов» фаворитом. На триумф хозяев предложен коэффициент 2.32, что соответствует 42% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.39 (28%), успех екатеринбуржцев — за 3.24 (30%).

«Урал» забил в восьми последних матчах против желто-синих. Первый гол в исполнении гостей идет за 2.28. Результативный дебют парней Валерия Карпина дан за 1.87.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен меткими выстрелами дали за 1.87, обратный рынок ждет вас за 1.92.

Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). Кассьерра расправится с очередной командой РПЛ. «Оренбург» уже привык проигрывать «Зениту»

Победа «Ростова» с форой (0) представлена за 1.65.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.80.

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