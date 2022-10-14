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«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 14 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

14 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу «Ростов» примет «Урал». Матч состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Евгений Турбин. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Команда Валерия Карпина — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.92, это приблизительно 52% вероятности исхода. Успех екатеринбуржцев доступен за 4.10 (22%), ничья — за 3.80 (26%)

Ставка в 1000 рублей на «Урал» в случае его триумфа принесет выплату в 4100 рублей.

Считаете, что гости дадут бой и не уступят вице-лидеру РПЛ? Х2 идет за 1.94.

Только в одном очном матче из последних пяти команды организовали три и более мяча. ТБ 2.5 доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.90, обратный результат — за те же 1.90.

Если вам кажется, что соперники организуют пенальти или удаление, первое событие возьмите за 2.35, второе — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ростова»:

  • 1:0 идет за 6.40;
  • 1:1 — за 6.60;
  • 2:0 — за 8.00.
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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

Ростовчане не очень удачно играют с «Уралом» — только три победы в десяти последних встречах. Но нынешние желто-синие сильно отличаются от образца даже предыдущего сезона, когда уступили сопернику 1:4.

«Ростов» идет вторым в чемпионате следом за «Зенитом», в 12 матчах в пассиве команды Карпина всего одно поражение — как раз от санкт-петербуржцев. «Урал», который уступил четыре раза в шести играх в гостях, не должен стать помехой для одной из лучших команд сезона.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.92.

Футбол
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РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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