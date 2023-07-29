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«Ростов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Global Look Press
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29 июля в центральном матче второго тура РПЛ «Ростов» сразится с «Зенитом». Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.45 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Зениту». На победу действующего чемпиона предложено поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — около 58%. Ничья доступна за 3.95 (25%), а триумф «Ростова» — за еще большие 5.00 (17%).

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В трех из пяти последних матчей южане не уступили «Зениту». Вариант 1Х идет за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 оценены почти одинаково — 1.91 и 1.93 соответственно.

«Зенит» забил по два мяча в первом туре РПЛ и Кубка России. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.83. А вот хотя бы один гол «Ростова» предложен за 1.56.

Обмен результативными ударами доступен за 1.87, противоположный исход — за 1.92.

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На гол в первые 15 минут игры котировка — 3.23, но наибольшая вероятность, что он случится в заключительную 15-минутку — 2.05.

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