29 июля действующий чемпион России «Зенит» сразится в Ростове с командой Валерия Карпина. Игра на «Ростов Арене» начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.45 мск. Евгений Кукуляк — главный арбитр.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что матч сложится в пользу «Зенита». На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — около 58%. Ничья доступна за 3.95 (25%), а триумф «Ростова» — за еще большие 5.00 (17%).

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«Победа «Ростова» или ничья» идет за 2.19. В трех из пяти последних матчей южане не уступили сильнейшей команде России.

Тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 оценены крайне близкими 1.91 и 1.93 соответственно.

«Зенит» забил по два мяча в первом туре РПЛ и Кубка России. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.83. А вот хотя бы один гол «Ростова» предложен за 1.56.

Обмен результативными ударами доступен за 1.87, противоположный исход — за 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета намекают на серьезное превосходство «Зенита»:

1:0 и ничья 1:1 — за 6.80;

успех гостей 2:0 — за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

«Зенит» провел два очень ровных матча в РПЛ и Кубке России — обыграл «Нижний Новгород» и «Ахмат» с одинаковым счетом 2:0. Причем было ощущение, что сине-бело-голубые не особо напрягались — играли процентов на 65 от возможностей. И это в отсутствие Малкома, который отправился покорять Саудовскую Аравию.

«Ростов» тоже дважды победил, но оба раза на тоненького. Кажется, что соперники серьезнее «Факела» и «Рубина» (топ-5) будут без проблем наказывать команду Карпина. «Зенит», если не решит заняться благотворительностью, займется этим уже в эти выходные.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.83.

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