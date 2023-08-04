Шансы «Спартака» на чемпионство выросли после ничьей «Зенита» в Ростове

Московский «Спартак» после виктории над «Балтикой» (2:1) и ничьей «Зенита» во встрече с «Ростовом» (1:1) повысил свои шансы на титул. Букмекерская компания ФОНБЕТ перед стартом третьего тура чемпионата России обновила коэффициенты на победителя турнира. До начала сезона клуб из Санкт-Петербурга был безоговорочным фаворитом, однако теперь котировка на его успех значительно выросла — до 1.75. В двух играх «Зенит» набрал четыре очка и занимает четвертое место в таблице.

Коллектив Гильермо Абаскаля выжал максимум из матчей с «Оренбургом» и «Балтикой». Взяв шесть баллов, москвичи делят первую строчку с «Краснодаром», а на их чемпионство перед встречей с «Рубином» предлагается поставить за 3.80. Третьим претендентом, несмотря на победу и поражение, остался ЦСКА. Его выигрыш доступен за 8.00.

Удивительно, но лидирующий в турнире и показывающий приятный футбол «Краснодар» считается только четвертым кандидатом на трофей (12.0). За 22.0 можно поставить на «Локомотив» — железнодорожники на старте сезона вклинились на третье место в таблице между «Спартаком» и «Зенитом». Провалившее начало турнира «Динамо» и остановивший в прошлом туре чемпиона «Ростов» представлены за 50.0.

Шансы остальных команд выглядят следующим образом:

«Сочи» — 100;

«Ахмат» и «Крылья Советов» — 300;

«Рубин» и «Урал» — 750;

«Оренбург» — 1000;

«Балтика» — 1500;

«Пари» и «Факел» — 2000.

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