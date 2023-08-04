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Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:15

Шансы «Спартака» на чемпионство выросли после ничьей «Зенита» в Ростове

Евгений Коростелев
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press
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Московский «Спартак» после виктории над «Балтикой» (2:1) и ничьей «Зенита» во встрече с «Ростовом» (1:1) повысил свои шансы на титул. Букмекерская компания ФОНБЕТ перед стартом третьего тура чемпионата России обновила коэффициенты на победителя турнира. До начала сезона клуб из Санкт-Петербурга был безоговорочным фаворитом, однако теперь котировка на его успех значительно выросла — до 1.75. В двух играх «Зенит» набрал четыре очка и занимает четвертое место в таблице.

Коллектив Гильермо Абаскаля выжал максимум из матчей с «Оренбургом» и «Балтикой». Взяв шесть баллов, москвичи делят первую строчку с «Краснодаром», а на их чемпионство перед встречей с «Рубином» предлагается поставить за 3.80. Третьим претендентом, несмотря на победу и поражение, остался ЦСКА. Его выигрыш доступен за 8.00.

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Удивительно, но лидирующий в турнире и показывающий приятный футбол «Краснодар» считается только четвертым кандидатом на трофей (12.0). За 22.0 можно поставить на «Локомотив» — железнодорожники на старте сезона вклинились на третье место в таблице между «Спартаком» и «Зенитом». Провалившее начало турнира «Динамо» и остановивший в прошлом туре чемпиона «Ростов» представлены за 50.0.

Шансы остальных команд выглядят следующим образом:

  • «Сочи» — 100;

  • «Ахмат» и «Крылья Советов» — 300;

  • «Рубин» и «Урал» — 750;

  • «Оренбург» — 1000;

  • «Балтика» — 1500;

  • «Пари» и «Факел» — 2000.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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