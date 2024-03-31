31 марта «Рубин» и «Ахмат» сыграют в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Главный судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.20 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.24, что составляет примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%). Триумф гостей можно взять за 3.45 (29%).

В первом круге «Рубин» выиграл с минимальным счетом (1:0). Считаете, что на «Ак Барс Арене» грозненцы не уступят? Хватайте опцию Х2 за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.64.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех последних встреч. «Обе забьют» дали за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

Ни в одном из семи предыдущих домашних поединков в РПЛ красно-зеленые не отличились больше одного раза. Коэффициент на то, что «Рубин» оформит 2-3 гола, — 3.10.

Три наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех казанцев или ничью:

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