Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Рубин» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Ахмат» 31 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Рубин» — «Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
Telegram Дзен

31 марта «Рубин» и «Ахмат» сыграют в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Главный судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.24, что составляет примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%). Триумф гостей можно взять за 3.45 (29%).

В первом круге «Рубин» выиграл с минимальным счетом (1:0). Считаете, что на «Ак Барс Арене» грозненцы не уступят? Хватайте опцию Х2 за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.64.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех последних встреч. «Обе забьют» дали за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

Винисиус (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Календарь «Реала» в ближайший месяц — кошмар. Первое испытание — разборка с «Атлетиком» без набравшего сумасшедшую форму Вини

Ни в одном из семи предыдущих домашних поединков в РПЛ красно-зеленые не отличились больше одного раза. Коэффициент на то, что «Рубин» оформит 2-3 гола, — 3.10.

Три наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех казанцев или ничью:

  • 1:1 — за 5.40;

  • 1:0 — за 6.00;

  • 0:0 — за 7.40.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 31 марта 2024 года

«Локомотив» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире