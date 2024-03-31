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Сегодня, 08:15

«Рубин» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 31 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» 31 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
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31 марта «Рубин» примет «Ахмат» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Виталия Мешкова. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Рубина» доступен за 2.24, это около 41% вероятности. На победу «Ахмата» предложили 3.45 (29%). Ничья идет за 3.30 (30%).

Триумф казанцев с форой (0) можно взять за 1.57. Опцию Ф2(0) — за 2.36.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.64. Котировка на «обе забьют» — 1.91, на обратный рынок — 1.89.

В первом круге команда Рашида Рахимова выиграла в Грозном с минимальным счетом (1:0). На домашний «сухарь» красно-зеленых дали коэффициент 2.56.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Ахмат»

После зимнего перерыва ни один из клубов не пробил «верх» по голам в РПЛ: казанцы разошлись «миром» с «Краснодаром» (1:1) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1). Грозненцы победили «Урал» (1:0) и влетели «Динамо» (0:2). В грядущем поединке тоже просматривается «низ» — сомнений в этом нет никаких. Тем более разборка соперников в первом круге тоже получилась скучной и завершилась в пользу красно-зеленых (1:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ за 2.18 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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