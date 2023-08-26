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Сегодня, 12:15

«Рубин» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 26 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Динамо» 26 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Дмитрий Скопинцев («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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26 августа один из лидеров текущего сезона РПЛ «Динамо» отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином» в шестом туре чемпионата России. Команды сойдутся на «Ак Барс Арене», главный арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. С 17.25 мск прямую трансляцию покажут покажут сайт matchtv.ru и канал «Матч! Премьер», также эфир продемонстрирует онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на положительный исход матча: коэффициент на успех москвичей — 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.08 (31%), ничья предложена с котировкой 3.63 (26%).

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Последние две разборки соперников в РПЛ завершились в пользу бело-голубых, но в целом у москвичей нет явного преимущества в противостоянии с казанцами. «Рубин» в предыдущих 10 поединках с «Динамо» в семи случаях как минимум не уступал. Непоражение парней Рашида Рахимова в предстоящей игре можно взять за 1.66.

Вот только наиболее ожидаемые экспертами итоги встречи отразили превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.40;

• победа гостей 2:1 — за 8.50;

• виктория «Рубина» 2:1 и триумф «Динамо» 1:0 — за 10.0.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Рубин» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года

Эксперты ожидают «верховой» матч: тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22. Правда, в девяти из 10 предыдущих столкновений в чемпионате команды не добили до трех мячей на двоих.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.58, обратный вариант предложен за 2.38. В предыдущих 10 встречах клубов в премьер-лиге рынок «обе забьют» зашел лишь в трех случаях.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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