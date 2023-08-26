Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
26 августа один из лидеров текущего сезона РПЛ «Динамо» отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином» в шестом туре чемпионата России. Команды сойдутся на «Ак Барс Арене», главный арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. С 17.25 мск прямую трансляцию покажут покажут сайт matchtv.ru и канал «Матч! Премьер», также эфир продемонстрирует онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на положительный исход матча: коэффициент на успех москвичей — 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.08 (31%), ничья предложена с котировкой 3.63 (26%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 3080 рублей.
Последние две разборки соперников в РПЛ завершились в пользу бело-голубых, но в целом у москвичей нет явного преимущества в противостоянии с казанцами. «Рубин» в предыдущих 10 поединках с «Динамо» в семи случаях как минимум не уступал. Непоражение парней Рашида Рахимова в предстоящей игре можно взять за 1.66.
Вот только наиболее ожидаемые экспертами итоги встречи отразили превосходство гостей:
• 1:1 — за 6.40;
• победа гостей 2:1 — за 8.50;
• виктория «Рубина» 2:1 и триумф «Динамо» 1:0 — за 10.0.
Эксперты ожидают «верховой» матч: тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22. Правда, в девяти из 10 предыдущих столкновений в чемпионате команды не добили до трех мячей на двоих.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.58, обратный вариант предложен за 2.38. В предыдущих 10 встречах клубов в премьер-лиге рынок «обе забьют» зашел лишь в трех случаях.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -