8 августа казанский «Рубин» во втором туре группового этапа Кубка России сразится с «Локомотивом». Соперники сойдутся на «Ак Барс Арене» в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Обслужит ее арбитр Владимир Москалев.

«Рубин» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех «Локомотива» в основное время идет за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на казанцев может принести 2550 рублей, если они добьются победы.

«Локомотив» не проигрывает «Рубину» с 2017 года. Вариант Х2 оценен в 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.58. На противоположный исход — 2.37. В первом туре этого сезона РПЛ была зафиксирована результативная ничья 2:2.

На гол игрока, вышедшего на замену, можно поставить за 2.26. Изидор уже ждет своего звездного часа.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

ничья 1:1 — за 6.20;

2:1 в пользу «Рубина» — за 8.75;

2:1 на «Локо» — за 9.00.

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