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Сегодня, 10:15

«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сергей Пиняев и Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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20 апреля «Рубин» и «Локомотив» сойдутся в 25-м туре чемпионата России. Встреча команд пройдет на «Ак Барс Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 13.45 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение подопечным Михаила Галактионова: победа «Локомотива» предложена с котировкой 2.46, это приблизительно 40% вероятности. Успех казанцев доступен за 3.10 (31%), раздел очков можно взять за чуть большие 3.25 (29%).

В первом круге команды не выявили сильнейшего (2:2), коэффициент на непоражение «Рубина» в предстоящем поединке — 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на небольшое преимущество москвичей:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.80.

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Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.59.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.95, обратный вариант дан за 1.86.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.11, Ф2(0) — за 1.70;

• Ф1(+1) — за 1.23, Ф2(-1) — за 3.90.

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