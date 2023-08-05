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«Рубин» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Кристофер Мартинс.
Фото Global Look Press
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5 августа в третьем туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит на «Ак Барс Арене» в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча с 17.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

«Спартак» — весомый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа красно-белых оценена коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 46%. Ничья идет за 3.68 (25%), успех «Рубина» — за 3.38 (29%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их очередной победы принесет выплату в 2140 рублей, а чистая прибыль составит 1140 рублей.

Вариант «победа «Рубина» или ничья» предложен за 1.74. Также можете подстраховать хозяев с форой (+1) за значительно более скромные 1.39.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

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«Спартак» имел почти двукратное преимущество по ударам во всех трех матчах на старте сезона. На то, что красно-белые одолеют попаданиям в створ «Рубин», котировка — 1.60. На пять и более точных ударов гостей предложено поставить за 2.31.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Спартака»:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • 2:1 в пользу гостей — за 8.00;

  • 1:0 — за 9.25.

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Футбол
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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