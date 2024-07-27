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Сегодня, 16:15

«Рубин» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Игор Вуячич («Рубин»).
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
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27 июля «Рубин» и «Зенит» сыграют во втором туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся петербуржцам: на победу коллектива Сергея Семака предложили котировку 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%). Выигрыш хозяев можно взять за 5.50 (18%).

Три месяца назад «Рубин» прихлопнул «Зенит» на «Газпром Арене» (2:0). Считаете, что на своем поле казанцы тоже не уступят? Опция 1Х идет за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.98, обратный вариант — в 1.85.

Мохаммад Горбани (&laquo;Оренбург&raquo;). «Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто

В каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» сине-бело-голубые оформили три гола. Коэффициент на то, что гости снова отличатся больше двух раз, — 2.60.

Пять наиболее вероятных результатов противостояния, по версии экспертов, указывают на успех «Зенита» или ничью:

  • 1:0 — за 7.00;
  • 2:0 — за 7.50;
  • 1:1 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.50;
  • 0:0 — за 9.00.
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«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире