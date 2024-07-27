27 июля «Рубин» и «Зенит» сыграют во втором туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.20 мск.

Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся петербуржцам: на победу коллектива Сергея Семака предложили котировку 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%). Выигрыш хозяев можно взять за 5.50 (18%).

Три месяца назад «Рубин» прихлопнул «Зенит» на «Газпром Арене» (2:0). Считаете, что на своем поле казанцы тоже не уступят? Опция 1Х идет за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.98, обратный вариант — в 1.85.

В каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» сине-бело-голубые оформили три гола. Коэффициент на то, что гости снова отличатся больше двух раз, — 2.60.

Пять наиболее вероятных результатов противостояния, по версии экспертов, указывают на успех «Зенита» или ничью: