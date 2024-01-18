«Задачей РФС станет мотивация клубов. Например, с помощью места в квалификации ЛЧ». Сергеев — о Кубке России после бана в Европе

Руководитель спонсорства ФОНБЕТ Александр Сергеев рассказал о том, как российский футбольный союз может повысить интерес к FONBET Кубку России.

«Наша задача как партнера РФС быть постоянно вовлеченными. Думаю, этим мы меняем отношение к Кубку. А если вернутся еврокубки, задачей РФС станет мотивация клубов. Например, с помощью места в квалификации Лиги чемпионов победителю, если это допустимо.

Помимо фиксированной суммы контракта, мы много инвестируем в продвижение Кубка: не обязаны этого делать, но в нормальном мире спонсорства бренды активно вкладываются в активацию своих партнерств, мы следуем тенденции.

Вкладываем в анонсы матчей и событий, рекламу на радио, ТВ и других медиа, в матчдей и многое другое, что окружает турнир. Таким образом, наши реальные инвестиции в продвижение футбола в России и спонсорского актива — FONBET Кубка России — примерно в полтора раза выше суммы самого контракта», — заявил Сергеев в интервью sports.ru.