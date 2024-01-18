Руководитель спонсорства ФОНБЕТ Сергеев: «Новый формат Кубка России заметно повлиял на российский футбольный ландшафт»

Руководитель отдела спонсорства букмекерской компании ФОНБЕТ Александр Сергеев рассказал о том, как обновленный формат FONBET Кубка России воздействовал на клубы и интерес к турниру.

«Думаю, никто на российском рынке не предполагал, что вообще понадобится такой сложный для аудитории переход на другую систему. Но новый формат заметно повлиял на российский футбольный ландшафт, сильно изменилось и восприятие Кубка.

Замечали претензии к формату — что теперь клубам из низших дивизионов сложнее встречаться с топами из РПЛ, а Кубок от этого теряет. Но нужно задать вопрос себе: а был ли таким уж значительным эффект для городов и клубов первой-второй лиги, чтобы вспоминать об их потере с негативом? Экономический, социальный, медийный. Думаю, в нынешнем формате он выше», — заявил Сергеев в интервью sports.ru.