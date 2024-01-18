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Сегодня, 13:15

Руководитель спонсорства ФОНБЕТ Сергеев: «Понимаем, что Кубок для многих — второстепенный турнир»

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Руководитель спонсорства ФОНБЕТ Александр Сергеев поделился мнением об отношении топ-клубов к FONBET Кубку России и о том, как букмекерская компания прививает интерес к турниру.

«Мы понимаем, что Кубок для многих — второстепенный турнир, принимаем и этот вызов. Нам как генеральному партнеру тоже нужно повышать интерес клубов. Их отношение для нас не сюрприз, оно считывалось, исторически не изменилось.

Есть экономический эффект: если мы, например, увеличим инвестиции в Кубок, победы будут приносить больше, чем в РПЛ. Уверен, тогда клубы переориентируются на Кубок, в отсутствие еврокубковых доходов особенно. Но есть и другие инструменты — влияние через медиа, амбассадоров, наших партнеров.

Плюс благотворительность — широкая поддержка в регионах. У нас была программа «Доброфон» — мы умножали количество зрителей на 300 и выплачивали местным благотворительным организациям эту сумму. В прошлом сезоне благодаря этому направили почти 60 млн рублей на добрые дела: для городской больницы в Краснодаре, в Екатеринбурге получить почти девять миллионов рублей на закупку оборудования — серьезная поддержка. Так много не передавал ни один бренд за последние много лет, в прошлом сезоне это рекорд», — рассказал Сергеев в интервью sports.ru.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/alfimov/3215592.html
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