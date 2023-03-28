28 марта во втором туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Румыния и Белоруссия. Матч пройдет на Национальном стадионе Бухареста, а нидерландский рефери Аллард Линдхут даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI считают хозяев бесспорными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — около 70%. Выигрыш гостей доступен с гигантской котировкой 10.0 (10%), ничья оценена в 4.40 (20%).

Верите, что белорусы отнимут очки у «карпатских ребят»? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4400 рублей.

Белорусы не проиграли румынам в двух из трех последних поединков. Поставить на Х2 можно за 3.05.

В последних пяти матчах команда Георгия Кондратьева пропускала в среднем 2.2 мяча за встречу, а в первом туре квалификации Евро-2024 Швейцария отгрузила ей пять безответных голов. В то же время Румыния в пяти предыдущих поединках забивала в среднем по два мяча. На очную игру ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.77.

Обмен голами предложен за 2.30. Обратный рынок доступен за 1.62.

Наиболее вероятный исход встречи — победа хозяев 2:0 за 5.50.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия

Румыния в первой игре отбора на ЧЕ без проблем разобралась с Андоррой (2:0). В Лиге наций желтые хоть и заняли последнее место в группе, но по разу обыграли более мощных боснийцев и финнов.

У Белоруссии дела идут очень плохо. Команда Кондратьева не выигрывает в 15 официальных матчах. В прошлом году сборная праздновала победы только в товарищеских встречах — с Индией, Бахрейном и Сирией. В Лиге наций команда Георгия Кондратьева отдала три игры и еще три свела вничью, забив в шести матчах всего три мяча. А в последних пяти столкновениях пропускала по 2.2 гола за встречу.

Рекомендуемая ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.63.