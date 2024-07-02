Прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы Румыния — Нидерланды 2 июля 2024 года

2 июля в 1/8 финала чемпионата Европы Румыния сразится со сборной Нидерландов. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.45 мск стартует на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Нидерланды — фаворит предстоящего матча. На победу «Оранжевых» по итогам 90 минут игры предложено поставить за 1.48, что составляет приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.55 (22%), триумф Румынии доступен за довольно высокие 7.60 (10%).

Проход Нидерландов в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно взять за 1.20, попадание Румынии в восьмерку сильнейших команд Европы — за 4.50.

Румыны проиграли голландцам восемь из 10 очных встреч. На то, что на этот раз «Карпатские ребята» не уступят по итогам 90 минут (1Х), предложено заключить пари за 2.60.

Можете подстраховать номинальных хозяев с форой (+1.5) мяча за 1.63. Если же верите, что гости выиграют с преимуществом в два и более гола, сыграет ставка за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Обмен голами идет за 2.00, противоположный результат — за 1.82.

Гол в исполнении нападающего в предстоящей игре можно взять за 1.27, полузащитника — за 2.30, защитника — за 3.55.