Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы Румыния — Нидерланды 2 июля 2024 года

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

2 июля в 1/8 финала чемпионата Европы Румыния сразится со сборной Нидерландов. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.45 мск стартует на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Нидерланды

Нидерланды — фаворит предстоящего матча. На победу «Оранжевых» по итогам 90 минут игры предложено поставить за 1.48, что составляет приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.55 (22%), триумф Румынии доступен за довольно высокие 7.60 (10%).

Проход Нидерландов в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно взять за 1.20, попадание Румынии в восьмерку сильнейших команд Европы — за 4.50.

Румыны проиграли голландцам восемь из 10 очных встреч. На то, что на этот раз «Карпатские ребята» не уступят по итогам 90 минут (1Х), предложено заключить пари за 2.60.

Можете подстраховать номинальных хозяев с форой (+1.5) мяча за 1.63. Если же верите, что гости выиграют с преимуществом в два и более гола, сыграет ставка за 2.30.

Нико Уильямс. Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Обмен голами идет за 2.00, противоположный результат — за 1.82.

Гол в исполнении нападающего в предстоящей игре можно взять за 1.27, полузащитника — за 2.30, защитника — за 3.55.

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы Австрия — Турция 2 июля 2024 года