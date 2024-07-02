2 июля в седьмом по счету матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Румынии встретится с командой Нидерландов. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Феликс Цвайер из Германии. Прямая трансляция с 18.45 мск стартует на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Нидерландам. На их победу в основное время матча можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.55 (22%), успех Румынии — за еще большие 7.60 (10%).

Румыны проиграли голландцам восемь из 10 очных встреч. На то, что на этот раз «Карпатские ребята» не уступят по итогам 90 минут (1Х), предложено заключить пари за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Обмен голами идет за 2.00, противоположный результат — за 1.82.

Нидерланды забили два и более мяча в четырех последних играх против Румынии — на ИТБ2 (1.5) можно поставить за 1.53.

Присмотритесь к условию «удары в створ» в этом матче: ТБ 8.5 попаданий оценены в 1.80, ТБ 9.5 — в 2.35.

Прогноз и ставка на матч Румыния — Нидерланды

Сборная Нидерландов заняла лишь третье место в своей группе, уступив Австрии (2:3), сыграв вничью с Францией (0:0) и обыграв Польшу (2:1). Однако благодаря этому Депай и компания получили вполне съестного соперника в 1/8 финала. Румыния хоть и стала лучшей в квартете с Бельгией, Украиной и Словакией, но сделала это на тоненького за счет крупной победы над жовто-блакитными (3:0).

В предстоящем матче все будет зависеть от голландцев и их реализации. Очевидно, что они сыграют первым номером — будут чаще контролировать мяч, больше атаковать и бить. Учитывая, что в составе «Оранье» достаточно техничных игроков, способных обыграть один в один (Симмонс, Депай, Гакпо, Мален), именно они сделают разницу в этой игре и протащат свою команду в 1/4 финала.

Рекомендуемая ставка: игроки Нидерландов совершат больше успешных обводок за 1.78.