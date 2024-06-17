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Сегодня, 10:15

Румыния — Украина: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Румыния — Украина 17 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Артем Довбик (сборная Украины).
Фото Getty Images
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17 июня в первом туре Евро сыграют представители группы Е — Румыния и Украина. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени на арене «Альянц-Арена» в Мюнхене. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Другие участники квартета Е — Бельгия и Словакия.

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Украина

Аналитики считают парней Сергея Реброва фаворитом. На триумф желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.03, вероятность такого исхода — примерно 48%. Раздел очков доступен за 3.54 (28%), выигрыш команды Эдварда Иордэнеску — за 3.94 (24%).

Победа или ничья трехцветных (1Х) имеется в линии за 1.87.

Успех Украины с форой (0) дали за 1.46. Та же опция на Румынию — за 2.77.

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Первый гол в исполнении номинальных хозяев получил котировку 2.55. Результативный дебют желто-синих предложен за 1.73.

На то, что соперники огорчат друг друга, можно поставить за 2.03, обратный рынок идет за 1.81. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23. ТМ 2.5 — за 1.67.

По версии экспертов, самый вероятный счет игры — 1:0 в пользу Украины за 6.42.

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