17 июня в первом туре Евро-2024 сыграют Румыния и Украина. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнется в 16.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире по платной подписке. В другом матче группы Е сойдутся Бельгия и Словакия.

Аналитики склоняются к победе желто-синих. На команду Сергея Реброва дан коэффициент 2.03, что составляет около 48% вероятности. А на успех румын — 3.94 (24%). Ничья оценена в 3.54 (28%).

На то, что номинальные хозяева наберут очки, предложили котировку 1.87.

На обмен голами можно поставить за 2.03, обратный рынок идет за 1.81. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.67.

По версии аналитиков самый вероятный счет игры — 1:0 в пользу Украины за 6.42.

Прогноз и ставка на матч Румыния — Украина

Украина забила в двух товарняках накануне Евро, а в четырех из пяти последних официальных поединков сделала это как минимум дважды. При этом в пяти из семи официальных матчей команды Реброва не ушла без пропущенных мячей. Румыния отличилась в шести из семи встреч квалификации чемпионата Европы. Все идет к обмену голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.03.