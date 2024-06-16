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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Румыния — Украина: команда Реброва отличилась в обоих матчах накануне Евро

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Германия — Шотландия 14 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Флоринел Коман.
Фото Getty Images
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17 июня в первом туре Евро-2024 сыграют Румыния и Украина. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнется в 16.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире по платной подписке. В другом матче группы Е сойдутся Бельгия и Словакия.

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Украина

Аналитики склоняются к победе желто-синих. На команду Сергея Реброва дан коэффициент 2.03, что составляет около 48% вероятности. А на успех румын — 3.94 (24%). Ничья оценена в 3.54 (28%).

На то, что номинальные хозяева наберут очки, предложили котировку 1.87.

На обмен голами можно поставить за 2.03, обратный рынок идет за 1.81. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.67.

По версии аналитиков самый вероятный счет игры — 1:0 в пользу Украины за 6.42.

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Прогноз и ставка на матч Румыния — Украина

Украина забила в двух товарняках накануне Евро, а в четырех из пяти последних официальных поединков сделала это как минимум дважды. При этом в пяти из семи официальных матчей команды Реброва не ушла без пропущенных мячей. Румыния отличилась в шести из семи встреч квалификации чемпионата Европы. Все идет к обмену голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.03.

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