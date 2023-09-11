Прогнозы на спорт
Сегодня, 20:15
В сезоне-2023/24 Континентальная хоккейная лига и титульный партнер ФОНБЕТ привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME.
Каждый месяц в сообществе КХЛ во «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца FONBET OVERTIME. По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран Герой сезона FONBET OVERTIME-2023/24. Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.
В течение сезона на сайте fonbet.khl.ru будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.
В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении ФОНБЕТ.
FONBET OVERTIME будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.
Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.
Для всех клиентов ФОНБЕТ и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Следите за решающими секундами, ставьте на FONBET OVERTIME и выигрывайте ценные призы! Время решать!
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -