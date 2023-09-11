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Сегодня, 20:15

С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME

FONBET OVERTIME.
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В сезоне-2023/24 Континентальная хоккейная лига и титульный партнер ФОНБЕТ привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME.

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Каждый месяц в сообществе КХЛ во «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца FONBET OVERTIME. По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран Герой сезона FONBET OVERTIME-2023/24. Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.

В течение сезона на сайте fonbet.khl.ru будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.

В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении ФОНБЕТ.

FONBET OVERTIME будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.

Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.

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Для всех клиентов ФОНБЕТ и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Следите за решающими секундами, ставьте на FONBET OVERTIME и выигрывайте ценные призы! Время решать!

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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