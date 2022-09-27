27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет первое в сезоне «зеленое дерби». «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся на льду «Уфа Арены», начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени. Прямой эфир покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности. Успех хозяев идет за 3.50 (27%), ничья предложена с чуть большей котировкой 3.70 (24%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на триумф казанцев в случае его выигрыша принесет 2020 рублей.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 5.00, Ф2(+1.5) — за 1.15;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.65, Ф1(+1.5) — за 1.45.

Команды в этом сезоне забили по 21 голу: только казанцы провели на один матч меньше (девять против 10). В среднем за игру «Ак Барс» забрасывает 2.33 шайбы, «Салават Юлаев» — 2.10. В составах соперников есть отличные снайперы: по девять результативных действий оформили Александр Радулов из Казани и Александр Хмелевский из Уфы.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.20. Эти рынки на гостей доступны за 1.31 и 3.30 соответственно.

Соперники в этом сезоне играют не очень результативно и к тому же немного пропускают: «Ак Барс» получил 15 голов в свои ворота, «Салават» — 21. Казанцы вместе с московским «Динамо» защищаются вообще лучше всех в лиге, уфимцы — восьмые по количеству пропущенных. Все равно ждете яркую игру? Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.77.

Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 27 сентября 2022 года

Обе команды находятся в неплохой форме: казанцы победили в четырех из пяти последних матчей и расположились на третьем месте в Восточной конференции, «Салават» закрыл серию из трех поражений тремя победами кряду. Правда, уфимцы выступают не слишком уверенно: «Амур» и «Динамо» Минск команда дожала только в серии буллитов. К тому же, несмотря на небольшое количество пропущенных, «Салават Юлаев» лишь однажды в этом сезоне пропустил меньше двух шайб. У казанцев же хорошее нападение, где выделяется не один Радулов: Кирилл Семенов настрелял 10 результативных действий, Станислав Галиев — семь.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.98.