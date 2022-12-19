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Сегодня, 11:15

«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 19 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года
Артем Белинин
Игроки празднуют гол.
Фото Global Look Press
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19 декабря в КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Авангард». Матч начнется в 17.00 по московскому времени на «Уфа Арене», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом отдает предпочтение хозяевам. Поставить на них можно за 2.50, это 40% вероятности исхода. Успех «Авангарда» оценили в 2.70 (37%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае успеха выплата составит 2700 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не уступит в топ-встрече, оформите ставку за 1.49.

Победа «Салавата Юлаева» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.84, «Авангарда» — за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.84, Ф2(0) — за 1.96.

Эксперты ожидают результативную встречу, коэффициент на тотал больше 4.5 шайбы — 1.77.

В трех матчах из последних пяти хотя бы в одном периоде команды оформляли три шайбы. Если ожидаете такой же период и в этой игре, поставьте на это за 1.68.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:2 за 6.90.

Алексей Береглазов. «Салават Юлаев» — «Авангард»: Береглазов и Коледов добавят матчу результативности

Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Салават Юлаев» постепенно выправляет дела — после того как с начала ноября уфимцы проиграли восемь матчей из 12, они наконец смогли выиграть в двух встречах подряд. Победил «Салават» в том числе и «Авангард». Кстати, об омичах — у них ситуация наоборот. С октября по ноябрь они выиграли девять встреч подряд, а потом притормозили. В начале декабря тому же «Салавату Юлаеву» «Авангард» забил всего одну шайбу. На «Уфа Арене» вряд ли случится сенсация — вероятно, хозяева не проиграют.

Рекомендуемая ставка: «Салават» не проиграет за 1.49.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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