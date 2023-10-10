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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 10 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 10 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 октября в одном из трех матчей КХЛ «Салават Юлаев» сойдется с «Автомобилистом». Игра пройдет на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция стартует в 16.55 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд на победу абсолютно равными. Выигрыш «Салавата» или «Автомобилиста» в основное время можно взять за 2.63, это примерно по 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.79 (24%).

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 2.19, ТМ 4.5 — за 1.67.

На то, что гости не проиграют по итогам трех периодов, котировка — 1.51. На хозяев на один пункт меньше — 1.50.

Можете выбрать самый результативный период:

  • первый — 4.80;

  • второй — 3.40;

  • третий — 3.65;

  • на равенство — 2.95.

Триумф «Салавата» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.89, «Автомобилиста» — в 1.90.

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Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

«Автомобилист» — один из лидеров Восточной конференции и лучшая команда КХЛ по игре в обороне (всего 26 пропущенных шайб в 16 матчах). Екатеринбуржцы одержали победы в четырех предыдущих встречах в турнире и вынули шайбу из собственных ворот всего четыре раза. Также команда Николая Заварухина немного пропускала в последних играх против «Салавата» — четырежды в трех матчах в 2023 году.

Рекомендуемая ставка: хозяева забросят меньше двух шайб за 1.89 (в случае, если «Салават» отличится ровно дважды, произойдет возврат).

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