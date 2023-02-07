7 февраля ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд в Уфу, где сыграет с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдет на льду «Уфы Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.43, что составляет примерно 40% вероятности. Успех хозяев предложен за чуть большие 2.70 (35%), котировка на ничью — 3.70 (25%).

Считаете, что команды за три периода не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

Поставить на выигрыш уфимцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.00, этот рынок на армейцев доступен за меньшие 1.82.

Команды встречались совсем недавно: 3 февраля москвичи на родном льду ярко обыграли «Салавата Юлаева» 4:2. Считаете, что на этот раз уфимцы как минимум не уступят в основное время? Этот рынок предложен за 1.52.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.30.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90. ТМ 4.5 идет с такой же котировкой.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 7 февраля 2023 года

Уфимцы подошли к домашнему матчу на серии из двух чувствительных поражений подряд (1:5 и 2:4) — одно из них как раз от ЦСКА. Армейцы же не проигрывают в основное время на протяжении трех игр, в которых показали фантастическую результативность. В трех последних матчах москвичи забросили 16 шайб, в среднем это 5.33 гола за игру. «Салават» же в двух последних играх неуверенно действовал в обороне и пропустил в них девять раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.63 (если армейцы забросят ровно две шайбы, то случится возврат).