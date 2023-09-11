Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Салават Юлаев» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 11 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 11 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Металлурга» в матче с «Автомобилистом».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram
Telegram Дзен

11 сентября «Салават Юлаев» примет соперника в Восточной конференции и сильнейшую команду на старте текущего сезона КХЛ — «Металлург». Лидер турнирной таблицы приедет в Уфу на лед «Уфы Арены». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы добиться успеха: на хозяев можно поставить с коэффициентом 2.36, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались шесть раз, и уфимцы лишь однажды обыграли «Магнитку» в основное время. Триумф «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.79, этот рынок на коллектив Андрея Разина оценен в 2.01.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дали за 3.21, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.80, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo;. «Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года

Команды достаточно результативно проводят старт текущего розыгрыша: «Металлург» за четыре матча настрелял уже 15 шайб (3.75 в среднем за игру), «Салават» отличился девять раз за три поединка (три — в среднем). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.71, ТМ 4.5 — за 2.04.

Рынок «овертайм будет» предложен за 4.00, обратный вариант оценен в 1.24. Правда, из семи матчей в этом сезоне на двоих всего один не закончился в основное время. А в прошлой регулярке соперникам не хватило трех периодов только в одной из шести встреч.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года