11 сентября «Салават Юлаев» примет соперника в Восточной конференции и сильнейшую команду на старте текущего сезона КХЛ — «Металлург». Лидер турнирной таблицы приедет в Уфу на лед «Уфы Арены». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы добиться успеха: на хозяев можно поставить с коэффициентом 2.36, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались шесть раз, и уфимцы лишь однажды обыграли «Магнитку» в основное время. Триумф «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.79, этот рынок на коллектив Андрея Разина оценен в 2.01.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дали за 3.21, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.80, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Команды достаточно результативно проводят старт текущего розыгрыша: «Металлург» за четыре матча настрелял уже 15 шайб (3.75 в среднем за игру), «Салават» отличился девять раз за три поединка (три — в среднем). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.71, ТМ 4.5 — за 2.04.

Рынок «овертайм будет» предложен за 4.00, обратный вариант оценен в 1.24. Правда, из семи матчей в этом сезоне на двоих всего один не закончился в основное время. А в прошлой регулярке соперникам не хватило трех периодов только в одной из шести встреч.

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